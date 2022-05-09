بن عمار: «علي الدبيبة» عرّاب مخطط توسعة المجلس الرئاسي وجعله الجهة العليا

أكد الخبير القانوني صلاح الدين بن عمار، أن هناك شخصيات تحاول أن تجعل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، الجهة العُليا في ليبيا، سواء من ناحية التشريع وتمثيل البلاد كأعلى هيئة سياسية وعسكرية.

وقال بن عمار في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»: “هذه الشخصيات المنتمية للبرلمان ومجلس الدولة الاستشاري وبعض المؤيدين لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها تعقد جلسات، أهمها التي تمت اليومين الماضيين بمدينة مصراتة وكان عرَّابها علي الدبيبة عم عبد الحميد الدبيبة”.

وأضاف ” الهدف من كل هذا هو إنهاء الأجسام الموجودة، وتحديدا البرلمان، والتوسع في عدد أعضاء المجلس الرئاسي، فالأغلبية في هذا المجلس ستكون لشخصيات من الغرب الليبي، أغلبها قريبة من تيار جماعة الإخوان والميليشيات، وتعد دستورا وانتخابات على مقاس تيارات معينة، ولا تتيح الفرصة لشخصيات وتيارات وطنية أن تفوز”.