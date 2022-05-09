ارتفاع جماعي للعملات الدولية في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر الدولار إلى 5.12 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، وذلك حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما صعد سعر اليورو إلى 5.36 دينار مقابل 5.35 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.22 دينار مقابل 6.18 دينار أمس.

ولم تشهد العملتان، التركية والتونسية، أي تغيير أمام نظيرتهما الليبية، فقد سجلت الليرة 0.33 دينار، والدينار التونسي 1.65 دينار ليبي.