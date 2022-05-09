جلسة للبرلمان لمناقشة مقترح الميزانية العامة

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يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية لدراسة مقترح الميزانية العامة لسنة 2022 المقدم من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

والقيمة الإجمالية للميزانية المقترحة، تبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

وفي تصريح، قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الأحد، إن المستشار عقيلة صالح أشار خلال لقائه مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في القاهرة، إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 ميلادي.