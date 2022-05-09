العرفي: جلسة النواب ستناقش توقيع جدول المرتبات الموحد | أخبار ليبيا 24

أخبا رليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. اليوم الإثنين. إن الجلسة ستقعد بعد قليل، وسيتم خلالها مناقشة توقيع جدول موحد للمرتبات.

وأوضح العرفي لـ”أخبارليبيا24″ أن سيدخلون بعد قليل لقاعة المجلس. لافتًا إلى أن عدد الحاضرين حوالي 50 عضو فقط.

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيتم مناقشة الميزانية ومدى إقرارها ومراجعتها، إضافة إلى مناقشة بعض القوانين العالقة كقانون الأمن الداخلي والمحافظ الإستثمارية.

وأفاد العرفي أن الجلسة ستناقش أيضًا مخرجات اجتماعات القاهرة وتكليف اللجنة لحضور الجولة الثانية المزمع عقدها منتصف الشهر.

وكانت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري. اليوم الإثنين قالت إنه لن يتم خلال جلسة اليوم إقرار الميزانية.

وأوضحت المسماري لـ”أخبارليبيا24″ أنه سيتم مناقشة الميزانية فقط ولن يتم إقرارها ، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال.