بودوارة: الصراع على السلطة والمال كلف ليبيا 576 مليار دولار منذ 2011

قال أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، إن ليبيا دخلت نفقاً مجهولاً، بالنظر إلى حجم المصيبة والكارثة المتمثلة في ميزانية حكومة باشاغا في الشرق 94 مليار، وميزانية حكومة آل دبيبة في الغرب 83 مليار، ما يجعلنا أمام أول دولة على خارطة العالم لها حكومتين تنفيذيتين بميزانيتين مختلفتين، وجيشين وجهازين تشريعي، ومصرفين مركزي لكل منهما.

أضاف على فيسبوك: “تصل الكلفة الإجمالية للصراع على السلطة والمال في ليبيا منذ عام 2011 حتى اليوم يفوق مبلغ 783 مليار دينار ليبي، أي حوالي 576 مليار دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف الرسمي، مع عجز كامل ومتعمّد لإيجاد حلول تخرج البلاد من أزمتها تنهي الفساد و معاناة الشعب” وفق قوله.