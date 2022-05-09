مجلس النواب يشارك في افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانين العرب

شارك وفد من مجلس النواب الليبي الذي يضم إسماعيل الشريف وفوزية أبوغالية وسعاد الشلي الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب شاركوا في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الرابعة عشر للاتحاد التي انطلقت في دولة الكويت .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن جدول أعمال الجمعية العمومية الرابعة عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي انطلق أمس الأحد يتضمن مناقشة التقريرين الإداري والمالي للأمانة العامة للاتحاد الكشفي لسنة 2021-2022 .م بالإضافة إلى انتخاب رئيس الاتحاد الكشفي ونائبه، وأمين السر وأمين الصندوق للاتحاد الكشفي، وكذلك انطلاق الملتقى الكشفي للشباب “تمكين”.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي وعرض عدداً من المقترحات المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد الكشفي واعتماد عدد من البرلمانيين في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وكذلك تكريم الرواد والرائدات ممن خدموا الحركة الكشفية في الوطن العربي .