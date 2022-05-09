البكوش: حكومة الدبيبة ستنتهي قبل شهر يونيو

قال مستشار لجنة الحوار السابق بمجلس الدولة، صلاح البكوش إن من الواضح أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف النفط حاليًا في ليبيا، ولقاء السفير الأمريكي بعقيلة في القاهرة، وتشجيعه لإتمام اعتماد الميزانية التي اعتبرها وطنية، واستدعاء الصديق الكبير إلى القاهرة ليبدأ في الصرف لحكومة باشاغا، يعني أن حكومة الدبيبة انتهت حتى قبل شهر يونيو.

وأضاف البكوش في منشور له على “فيسبوك”: من المرجح أن إطلاق رصاصة الرحمة على هذه الحكومة ستكون من مجلس الدولة الذي سيعلن رئيسه خالد المشري عن تماهيه مع عقيلة قريبًا من القاهرة، وفق تعبيره.