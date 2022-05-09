سفير إيطاليا: مستعدون لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمفوضية الانتخابات

أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو عن استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في حال توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الفترة القادمة.

وثمن سفير إيطاليا خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الاثنين بمقر المفوضية جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

وقدم جوزيبي تعازيه لمجلس المفوضية في الشهداء ضحايا التفجير الإرهابي الذي طال مبنى المفوضية في الثاني من مايو 2018، مستذكرا هذه الواقعة الأليمة التي مرت ذكراها الرابعة قبل أيام.

ودعا سفير إيطاليا إلى تجاوز كافة المختنقات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصائيات الناخبين والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات.

وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا.