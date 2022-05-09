أول سفير معتمد لليبيا في رومانيا يقدم أوراق اعتماده للرئيس يوهانيس

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سلّم أول سفير لليبيا معتمد لدى دولة رومانيا، أوراق اعتماده إلى الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

وقالت الخارجية بحكومة الوحدة، إن السفير منعم مسعود العرفي قدّم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة ليبيا لدى دولة رومانيا.

وأضافت، أن العرفي نقل تحيات رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.إلى دولة رومانيا، معربًا عن تمنياتهما للرئيس الروماني بموفور الصحة والسعادة ولحكومة رومانيا وشعبها بالتقدم والازدهار.

وقال الخارجية، إن العرفي أكد على ضرورة تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشارت إلى أن العرفي هو أول سفير معتمد لدولة ليبيا لدى دولة رومانيا.