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مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 28 من شهر مايو الجاري، اجتماعًا حول تطورات الوضع في ليبيا.

ويناقش الاجتماع، الذي تترأسه الكاميرون، عددًا من القضايا التي تواجه البلدان الأفريقية، في مقدمتها الإرهاب والتغيير غير الدستوري للحكومات والأزمات الإنسانية.

ويتزامن الاجتماع مع مساعي الاتحاد الإفريقي من أجل تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا من إحدى دول القارة، حيث سبق أن اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين شخصية أفريقية كمبعوث خاص للمنظمة الأممية في ليبيا، وسط رفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، فيما يجد الترشيح دعمًا من قبل روسيا والصين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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