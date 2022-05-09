الزغيد: الجلسة عقدت مغلقة وأحيل مشروع الميزانية للجنة التخطيط والمالية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن الجلسة اليوم الإثنين. عقدت مغلقة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأوضح الزغيد لـ”أخبارليبيا24″ أنه يتم مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه تم إيضًا إحالة مشروع القانون للجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب.

وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي. قال اليوم الإثنين. إن الجلسة ستقعد بعد قليل، وسيتم خلالها مناقشة توقيع جدول موحد للمرتبات.

وأوضح العرفي لـ”أخبارليبيا24″ أن سيدخلون بعد قليل لقاعة المجلس. لافتًا إلى أن عدد الحاضرين حوالي 50 عضو فقط.

وأكد عضو مجلس النواب أنه سيتم مناقشة الميزانية ومدى إقرارها ومراجعتها، إضافة إلى مناقشة بعض القوانين العالقة كقانون الأمن الداخلي والمحافظ الإستثمارية.