ليبيا الان

مجلس الدولة والسفارة الأمريكية يتفقان على هذه النقاط

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتفق رئيس مجلس الدولة خالد المشري وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد  نورلاند على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.

وبين نورلاند في سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية لدى ليبيا أن ذلك جاء خلال لقاء السفير الأمريكي ورئيس مجلس الدولة في القاهرة.

وأكد نورلاند أنه يشجع جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلسي النواب والدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة  الدستورية للانتخابات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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