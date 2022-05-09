خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

دعا مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند المشاركين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماع القاهرة المقبل، إلى «العمل نيابة عن الشعب الليبي، والتواصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات».

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة المصرية اليوم الإثنين، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال نورلاند: «اتفقنا على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون».

نورلاند يؤكد لعقيلة التزام الولايات المتحدة بدعم آلية ليبية لإدارة عائدات النفط

وخلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة أمس الأحد، جدّد نورلاند التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط، «بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهيل الاتفاق على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن».

– نورلاند يؤكد لعقيلة صالح التزام الولايات المتحدة بدعم «آلية بقيادة ليبيا» لإدارة عائدات النفط

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وأشار السفير، في تغريدة، إلى تأكيد عقيلة مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع مجلس الدولة المقرر استئنافها في القاهرة 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وأضاف: «تظل الانتخابات الوطنية ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم».