أبرزها مناقشة مشروع قانون الميزانية..بليحق: انطلاق جلسة النواب في طبرق

العنوان – طبرق

انطلقت اليوم الإثنين في مدينة طبرق جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن أعمال جلسة مجلس النواب انطلقت منذ قليل

وأضاف بليحق أن الجلسة ستناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 موضحًا أن الجلسة مغلقة.

عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة رسمية لدراسة مقترح الميزانية العامة لسنة 2022 المقدم من قبل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

والقيمة الإجمالية للميزانية المقترحة، تبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

وفي تصريح، قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الأحد، إن المستشار عقيلة صالح أشار خلال لقائه مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في القاهرة، إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 ميلادي.