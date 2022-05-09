المرصد السوري: تركيا تستعد لإرسال دفعة مرتزقة سوريين إلى ليبيا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن الاستعدادات جارية في ريف حلب الشمالي بسوريا الخاضع لسيطرة القوات التركية ووكلائها لإرسال دفعة جديدة من مرتزقة ما يُعرف بـ”الجيش الوطني” إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن الدفعة الجديدة تضم نحو 75 عنصرًا من مختلف فصائل “الجيش الوطني” التي تدعمها دولة تركيا.

وأضاف المرصد أنه من المقرر أن تغادر هذه الدفعة من المرتزقة الأراضي السورية إلى تركيا في أواخر الأسبوع الجاري لنقلها من ثم إلى قواعد في مدينة طرابلس، ضمن عملية نقل ذهاباً وإيابًا، حيث سيعود 50 مرتزقًا إلى سوريا.

وبحسب مصادر المرصد؛ فإن المرتزقة سيحصلون على 200 دولار فقط بعد أن تراوحت رواتبهم خلال الفترات الماضية بين 500 و 700 دولار إلى 2,500 دولار خلال الحرب في ليبيا.

يُذكر أن دفعة أخيرة من المرتزقة قد عادت من ليبيا إلى الأراضي السورية قبل نحو أسبوعين بعد انتهاء عقودهم، وفقًا للمرصد، الذي طالب بتسليم “جميع السوريين الذين حولتهم الحكومة التركية إلى مرتزقة وانخرطوا في الصراع الليبي، كما طالب تركيا وروسيا بالتوقف عن استغلال السوريين لخدمة مصالحهم الضيقة، بحسب وصف المرصد.

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