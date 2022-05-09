عقب لقاءه برئيس مجلس النواب.. نورلاند: البرلمان يستعد لمناقشة ميزانية وطنية جديدة

التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب عقيله صالح، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال نورلاند، في بيان نشرته السفارة الأمريكية، عبر حسابها على “تويتر”: ”ناقشت مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا، مؤكدا أن مجلس النواب يستعد لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.

وتابع: ”جدّدتُ التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا”.

وأضاف: ”لابد من تسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن”.

ولفت إلى أن المستشار صالح، أكد مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

وأشار نورلاند، إلى أن الانتخابات الوطنية تظل ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم.