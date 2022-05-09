فؤاد: الإيطاليون بنوّا ليبيا في أقل من 20 سنة قبل أن يدمرها الاستعمار الوطني في 1969

قال محمد فؤاد الطبيب الليبي ومحلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي المقيم في إيطاليا، إن الكتابة والصور عن مرحلة الاستعمار الإيطالى لها عدة أهداف أهمها توضيح حجم الكارثة التى حلت ببلادنا على أيدي الاستعمار الوطنى وخصوصًا بعد سنة 69 حيث تم تدمير كل الأسس القانونية والتنظيمية للدولة وغياب كامل للمشاريع التنموية فى كل البلد على عكس ماقام به المستعمر الأجنبى، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “لكن الأهم هو توضيح أنه بالامكان فى وجود الإرادة السياسية والرؤية الواضحة تغيير الوضع المزرى الذى نعانيه اليوم وفى مدة قصيرة من الزمن وأكرر هذا مايهمنى أكثر.. قبل أن نشاهد دبى أو معجزة سنغافورة أو ماليزيا أو ماقام به أردوغان كان هناك نمو غير عادى فى بلادنا وخصوصًا فى طرابلس وأيضا بنغازى”.

وتابع: “عندما وصل الإيطاليون للبلاد كانوا مصدومين من الوضع المزرى الذى عليه البلاد والعباد.. فقر مدقع عدم وجود أي إنشاءات معمارية ولانشاط اقتصادى وطرق زراعية بدائية تقريبا لاشىء، فى أقل من 20 سنة تم بناء ليبيا كما نعرفها اليوم وبدون بترول، ألايعنى هذا انه بالإمكان القيام بما قاموا به .. أضعنا 10 سنوات كاملة فإلى متى الانتظار.. ملاحظة: أيتام القايد وأنصار النظرية العالمية الثالثة هذا البوست ليس لكم.” وفق قوله.