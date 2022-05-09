الدبيبة: منح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بشركة الكهرباء

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بمنح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء بقيمة 600 دينار.

وبحسب منصة “حكومتنا” فإن العلاوة الميدانية الشهرية تصرف اعتبار من يناير 2022.

وكان الدبيبه أصدر منتصف الشهر الماضي تعليمات لوزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بالعمل بشكل جاد وسريع لصرف علاوة الزوجة والأبناء لمستحقيها وضرورة معالجة الفئات التي لم يصرف لها لأسباب فنية وتقنية كما وجه الدبيبه وزير الشؤون الاجتماعية بالتواصل مع وزارة المالية لوضع قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية موضع التنفيذ