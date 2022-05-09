بليحق: تعليق الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين إنه تم تعليق جلسة مجلس التواب إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

وأضاف بليحق أنه تم خلال جلسة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م. وبعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس. وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014.م المنظم لعمل المجلس.

وأوضح المتحدث أنه سيناقش المجلس يوم الغد ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في إجتماعات القاهرة ومايُستجد من أعمال.

وكان عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد قال إن الجلسة اليوم الإثنين. عقدت مغلقة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأوضح الزغيد لـ”أخبارليبيا24″ أنه يتم مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه تم إيضًا إحالة مشروع القانون للجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب.