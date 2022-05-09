افتتاح إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بعد صيانته

افتتح وزير الداخلية لواء خالد مازن اليوم الاثنين مقر إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة بعد استكمال الصيانة والتجهيز.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير تجول في مبنى الإدارة وكافة مكاتبها وأقسامها، للوقوف على سير العمل، والاستماع لشروح وافية عن المهام المناطة بهذه المكاتب والأقسام وعراقيل عملها وإيجاد الحلول لها.
واطلع وزير الداخلية على عمليات التطوير والصيانة التي شملت كامل مبنى الإدارة والتجهيزات الحديثة والمنظومات التي تم استحداثها ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات على المستوى التقني والمهني بما يضمن الجودة في الأداء.
وكان في استقبال وزير الداخلية مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان ومعاون المدير عميد جلال سعد هويدي ورؤساء المكاتب والأقسام وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة.
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