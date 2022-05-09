افتتاح إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بعد صيانته

افتتح وزير الداخلية لواء خالد مازن اليوم الاثنين مقر إدارة العلاقات ‏والتعاون بالوزارة بعد استكمال الصيانة والتجهيز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير تجول في مبنى الإدارة وكافة مكاتبها وأقسامها، للوقوف على سير ‏العمل، والاستماع لشروح وافية عن المهام المناطة بهذه المكاتب والأقسام وعراقيل عملها وإيجاد الحلول لها.

واطلع وزير الداخلية على عمليات التطوير ‏والصيانة التي شملت كامل مبنى الإدارة والتجهيزات الحديثة والمنظومات التي تم ‏استحداثها ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات على المستوى التقني ‏والمهني بما يضمن الجودة في الأداء.‏

وكان في استقبال وزير الداخلية مدير إدارة العلاقات ‏والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان ‏ومعاون المدير عميد جلال سعد هويدي ورؤساء المكاتب والأقسام وعدد من ‏الضباط وضباط الصف بالإدارة. ‏