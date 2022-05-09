خبير قانوني: هناك شخصيات تحاول أن تجعل من المجلس الرئاسي برئاسة المنفي الجهة العُليا في ليبيا

ليبيا – قال الخبير القانوني صلاح الدين بن عمار إن هناك شخصيات تحاول أن تجعل من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي الجهة العُليا في ليبيا، سواء من ناحية التشريع أو تمثيل البلاد كأعلى هيئة سياسية وعسكرية.

بن عمار وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أضاف: “هذه الشخصيات المنتمية للبرلمان ومجلس الدولة الاستشاري (الذي يرأسه خالد المشري الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية) وبعض المؤيدين لحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها تعقد جلسات، أهمها التي تمت اليومين الماضيين بمدينة مصراتة، وكان عرَّابها علي الدبيبة عم عبد الحميد الدبيبة”.

وعن الهدف من كل هذا، قال بن عمار: “إنه إنهاء الأجسام الموجودة، وتحديدًا البرلمان، والتوسع في عدد أعضاء المجلس الرئاسي”، مبينًا أن الأغلبية في هذا المجلس ستكون لشخصيات من الغرب الليبي، أغلبها قريبة من تيار جماعة الإخوان والميليشيات، وتعد دستورًا وانتخابات على مقاس تيارات معينة، ولا تتيح الفرصة لشخصيات وتيارات وطنية أن تفوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية