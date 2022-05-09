السكرافي: 50 ألف تونسي حصلوا على عقود عمل في ليبيا خلال الأشهر الماضية

أعرب رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكرافي عن أمله في أن تسير الأمور في ليبيا نحو التهدئة، وألا ينزلق الوضع نحو العنف خدمة لاقتصاديات البلدين.

السكرافي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن مجموعات اقتصادية كبرى في قطاعات الإنشاء والأشغال العامة حصلت على عقود في ليبيا في إطار خطة إعادة الإعمار، غير أن الوضع السياسي المتوتر هناك يحول دون اندفاع أكبر للمستثمرين التونسيين من أجل بحث فرص شراكة في ليبيا.

وأكد أن حصة تونس في السوق الليبية تبقى مضمونة رغم المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، وذلك بفضل عمق العلاقات بين البلدين ولا سيما مدن الغرب الليبي.

السكرافي أشار إلى أن الأمر لا يقتصر على الاستثمار والحصول على عقود الإنشاء والتجارة، وإنما هناك أيضًا 50 ألف تونسي حصلوا على عقود عمل في ليبيا خلال الأشهر الماضية.