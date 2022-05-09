السفير الإيطالي لـ “السايح”: حكومتنا مستعدة لتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الاثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وذلك بمقر المفوضية.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “قدم جوزيبي في مستهل اللقاء تعازيه لمجلس المفوضية في الشهداء ضحايا التفجير الإرهابي الذي طال مبنى المفوضية في الثاني من مايو 2018، مستذكرا هذه الواقعة الأليمة التي مرت ذكراها الرابعة قبل أيام”.

وأضاف البيان “دعا بوتشينو إلى تجاوز كافة المختنقات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصائيات الناخبين والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات”.

وتابع “بحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا، حيث أعرب عن استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية، في حال توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الفترة القادمة”.

واستطرد “ثمن السفير جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة”.