وزيرة الخارجية ونظيرها الأكراني يبحثان التعاون التجاري والغذائي

تلقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مكالمة هاتفية من نظيرها الأوكراني “دميترو كوليبيا”، لبحث سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين لاسيما في القطاع التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وعبر وزير الخارجية الأوكراني عن كامل تقديره لدعم دولة ليبيا لبلاده في الحرب؛ مثمناً دور وجهود وزيرة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن دولة ليبيا حليف وصديق دائم لأوكرانيا مشيداَ بدورها الجوهري في المنطقة ودول الجوار.

ومن جانبها عبرت وزيرة الخارجية الليبية عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.