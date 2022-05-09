شنبارو: تمرير مشروع الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة يحتاج إلى الكثير من المدوالات والنقاشات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عمارة شنبارو إن جدول أعمال جلسة اليوم الإثنين ما زال غير واضح ولم يتم إبلاغ أعضاء المجلس إلى الآن.

شنبارو بيّن في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن ما يتداول هو أن الجلسة ستخصص لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة، مشيرًا إلى أن تمريرها يحتاج إلى الكثير من المدوالات والنقاشات.

ولفت إلى أن النصاب القانوني لتمرير هذه الميزانية يحتاج إلى 120 صوتًا بحسب نص اللائحة الداخلية للمجلس والإعلان الدستوري، وفق قوله.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب كانت قد دعت قبل أيام كافة أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية يوم الإثنين الموافق لـ9 مايو بمقر المجلس بمدينة طبرق دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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