المشري ونورلاند يشددان من القاهرة على ضرورة إنجاز المسار الدستوري

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن “أقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات هو توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة”.

وجاء تصريح المشري أثناء لقاء له برفقة نائبه الثاني عمر بوشاح مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا داخل مقر إقامة المشري في القاهرة، وقد شدد الجانبان على ضرورة إنجاح عمل لجنتي مجلسي النواب والدولة لإنجاز المسار الدستوري.

كما تطرق المشري ونورلاند إلى مشكلة إغلاق النفط، مشددين على ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية، باعتبار النفط المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية.

يشار إلى أن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند قد جدد خلال لقاء جمعه، الأحد، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، تأكيد التزام بلاده “بدعم آلية بقيادة ليبية لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في البلاد وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار الانتخابات. البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.

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