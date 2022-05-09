هيئة الحج والعمرة تعلن آلية اختيار الحجاج

أعلن نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، صبري البوعيشي، أن حجاج هذا العام سيتم اختيارهم من قرعة عام 2020 مع استثناء من تجاوزت أعمارهم 65 عاما، بتعليمات من السعودية.

واعتبر البوعيشي أن ما جرى في السابق من إجراء القرعة للحجاج قبل إعلان السعودية الحصة الخاصة بليبيا كان خطأ فادحا وهو ما سبب حرجا للهيئة.

موضحا أن القرعة ستجرى وفق كل تنسيقية للحج، وعددها نحو 14 في ليبيا ثم ضرب العدد الباقي في نسبة 42% ليخرج العدد المقرر هذا العام لكل تنسيقية، والبقية ممن فازوا بالقرعات سابقا ولم يختاروا هذا العام سيبقى حقهم محفوظا الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن الاستعجال في إجراء القرعات سابقا قد يؤدي لنقصان حصة ليبيا أو إلى إيقاف القرعة إلى عام 2025، لكثرة الفائزين بقرعات 2020 و2021.

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