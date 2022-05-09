الدبيبة خلال مشاركته في احتفالية عيد العمال: نحرص على تقديم الدعم المادي والمعنوي

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين ببلدية جنزور، بمقر محطة غرب طرابلس، وزارة العمل والتأهيل احتفاليتها باليوم العالمي للعمال، والذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

وحضر الاحتفالية، عدد من الوزراء، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال الكلمات المختلفة لعدد من المسؤولين، أكدوا ضرورة بذل المزيد من الإصلاحات والبرامج التي تساعد في بناء ليبيا.

وفي كلمة الدبيبة، شدد على ضرورة الاحتفال بهذه المناسبات، مقدما شكره للعاملين بالشركة العامة للكهرباء على جهودهم الاستثنائية لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء خلال شهر رمضان الكريم .

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة العمل لوضع المقترحات اللازمة لدعم العمال ماديًا ومعنويًا.

وفي ختام الاحتفالية، كرم الدبيبة، عددا من العاملين بالشركة العامة للكهرباء، كما تم تكريم أسر شهداء الشركة العامة للكهرباء الذين قضوا نحبهم تأدية للواجب.

وقدم الدبيبة، لعميد بلدية جنزور وللأهالي والمؤسسات الأمنية على ما قاموا به من مجهودات لحماية مؤسسات الدولة.