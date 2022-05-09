الدبيبة يتفقد مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، وذلك ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة اطلع خلال الجولة على مراحل تقدم المشروع والوقوف على الأعمال الجارية به.

ويهدف مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي إلى رفع القدرات الإنتاجية والتي تقدر بـ 670 ميغاوات وذلك للقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة التفقدية عدد من الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وأصدرالدبيبة قرارا بمنح علاوة ميدانية شهرية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء بقيمة 600 دينار تصرف اعتبار من يناير 2022.