الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، رفقة عدد من الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي يجري تنفيذه «ضمن خطة عودة الحياة لتفعيل مشاريع التنمية في ليبيا»، مشيرًا إلى أن الدبيبة اطلع خلال الجولة على مراحل تقدم العمل في المشروع، والوقوف على الأعمال الجارية بمحطة كهرباء غرب طرابلس.

القدرة الإنتاجية لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي

وأوضح المكتب الإعلامي أن مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي «يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية، الذي يقدر بـ670 ميغاوات. وذلك للقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية».

– «الكهرباء»: إنجاز ما يزيد على 90% من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي

– تركيب توربينة بمحطة كهرباء غرب طرابلس

– «الكهرباء» تبدأ نقل توربينتين من ميناء العاصمة إلى محطة غرب طرابلس

وبدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو 2021، ضمن خطتها الاستراتيجية للرفع من القدرة الإنتاجية للشبكة العامة للكهرباء في مختلف مناطق البلاد للتغلب على العجز الحاصل والانقطاع المتكرر للتيار.

إنجاز ما يزيد على 90% من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي

والأربعاء، الماضي، أكدت الشركة العامة للكهرباء، «إنجاز ما يزيد على 90%» من مشروع غرب طرابلس الاستعجالي، الذي تعول عليه الشركة لتغطية جزء كبير من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وتسعى الشركة العامة للكهرباء لإنجاز مخطط استراتيجي للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

جولة الدبيبة رفقة عدد من المسؤولين بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الإثنين 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة رفقة عدد من المسؤولين بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الإثنين 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة رفقة عدد من المسؤولين بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الإثنين 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

جولة الدبيبة رفقة عدد من المسؤولين بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي، الإثنين 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)