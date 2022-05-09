المنقوش تناقش مع وليامز مستجدات الأوضاع السياسية

العنوان – طرابلس

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.

وأطلعت وليامز المنقوش على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية مختلفة، ونتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة مابين 13-18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

كما أطلعتها على اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.