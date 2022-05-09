الحويج: باشرنا في بناء خطة للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المتنوع

ليبيا – افتتح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج معرض طرابلس الدولي في دورته 48 أمس الأحد على أرض معرض طرابلس.

الحويج أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة باشرت في بناء خطة لدعم الاقتصاد الوطني والانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد متنوع يقوم على الأنشطة الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى تخصيص موقع لإنشاء مدينة المعارض بمساحة إجمالية تبلغ 47.5 هكتارًا في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس وفق المعايير والمواصفات الدولية بما يساهم في إقامة فعاليات متخصصة ومتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني. داعيًا أصحاب الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنفيذ مدينة المعارض وتشجيع الاستثمار بكافة المناطق.

هذا وحضر فعاليات افتتاح معرض طرابلس الدولي كل من: رئيس هيئة الرقابة الإدارية و وزير الصناعة والمعادن ووكيلي وزارتي الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة والصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومدير معرض طرابلس الدولي، وعميد بلدية طرابلس المركز ومجلس اتحاد طرابلس الكبرى، وعدد من البعثات الدبلوماسية لدى دولة ليبيا، ولفيف من أصحاب الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

يُشار إلى أن معرض طرابلس الدولي في دورته 48 تنظم فعالياته تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة ويشهد مشاركة عدد من المؤسسات والهيئات والمراكز والشركات الحكومية، إضافة إلى 110 شركة ليبية وشركات أجنبية من ستة دول تركيا وتونس والجزائر وإندونيسيا وإيطاليا ورومانيا متخصصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والاستيراد والتصدير والإنشاءات ومعدات البناء والمصانع والاتصالات وتقنية المعلومات، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 9 – 15 مايو الجاري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية