البرلمان يناقش مقترح الميزانية.. ويعلق جلسته المغلقة إلى الثلاثاء

عقد مجلس النواب جلسته المغلقة في مقره بمدينة طبرق، الاثنين، وناقش خلالها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م وأحاله إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014م، المنظم لعمل المجلس.

وعقدت الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري ، وخصصت لمناقشة مشروع قانون الميزانية وقد علقت الجلسة إلى الثلاثاء، وسيناقش المجلس خلالها ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يستجد من أعمال.

تجدر الإشارة إلى أن مقترح الميزانية العامة مقدم من طرف الحكومة الليبية وتبلغ القيمة الإجمالية المقترحة، 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

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