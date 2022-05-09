الجراري: مصر ستبت في إمكانية استثناء ليبيا من قرار منع صادرات السلع الأساسية

قال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية، إبراهيم الجراري، إن وزارة التموين المصرية ستبت هذا الأسبوع في إمكانية استثناء ليبيا من قرار منع صادرات السلع الأساسية الذي كانت قد فرضته مصر في مارس الماضي ويستمر 3 أشهر، خوفا من شح السلع وغلاء الأسعار الناتج عن الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح الجراري أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع بنسبة 15% منذ مارس 2022، متأثرا بالقرار المصري، مؤكدا أن الغرفة طلبت من مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشؤون الاقتصادية محاسب نصر باستثناء ليبيا، لتصدير سلع زيت الطعام والأرز والدقيق، نظرا لما تعانيه السوق المحلية من غلاء في الأسعار وشح السلع.

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