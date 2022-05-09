بليحق يعلن تعليق جلسة مجلس النواب إلى يوم غد الثلاثاء

العنوان – طبرق

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الإثنين، تعليق جلسة مجلس التواب إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح بليحق أنه تم خلال جلسة اليوم مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه بعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس. وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014.م المنظم لعمل المجلس.

وأكد بليحق أن المجلس سيناقش يوم الغد ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في إجتماعات القاهرة ومايُستجد من أعمال.

وانطلقت اليوم الإثنين في مدينة طبرق جلسة رسمية مغلقة لمجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن أعمال جلسة مجلس النواب انطلقتبحضور مايقارب 50 عضوًا

وأضاف بليحق أن الجلسة ستناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 موضحًا أن الجلسة مغلقة.

والقيمة الإجمالية للميزانية المقترحة، تبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

وفي تصريح، قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الأحد، إن المستشار عقيلة صالح أشار خلال لقائه مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في القاهرة، إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022