وليامز تستعرض مع المنقوش مستجدات الوضع الليبي

ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

كما بحثت وليامز مع مضيفتها المنقوش، خلال اللقاء الذي جمعهما بمقر ديوان وزارة الخارجية؛ نتائج اللقاءات الأخيرة في عواصم أوروبية عدة، فيما نوهت الوزيرة بجهود وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة ما بين 13-18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالإضافة إلى اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية؛ وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.

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