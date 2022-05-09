النايض: تعازينا لمصر قيادة وشعباً في استشهاد جنودها البواسل

أعرب رئيس تكتّل إحياء ليبيا، عارف النايض عن تعازيه للشّقيقة مصر في شهداء الأمّة والوطن من الضباط والجنود الذين استشهدوا في هجوم إرهابي قبل أيام شرق قناة السويس.

قال النايض: “يتقدّم (تكتّل إحياء ليبيا)، بكلّ مكوّناته وكوادره، بالتّعازي إلى جمهورية مصر العربيّة، قيادة، وجيشاً، وشرطة، وحكومة، وشعباً، في شهداء الأمّة والوطن من رجال القوّات المسلّحة المصريّة الباسلة، الذين استهدفهم غدر الخوارج التّكفيريّين، خلال أدائهم واجبهم الوطنيّ في نقطة رفع مياه غرب سيناء، ونقف جميعاً صفاً واحداً مع (خير أجناد الأرض) في رباطهم الدّائم للقضاء على الإرهاب بكافّة أشكاله، واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه”.