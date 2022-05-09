البرلمان يعلق جلسته إلى غدِ الثلاثاء لمناقشة ما توصل إليه «اجتماع القاهرة»

أعلن مجلس النواب، تعليق جلسته إلى غدِ الثلاثاء، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال.

وقال عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مجلس النواب ناقش في جلسته المغلقة اليوم، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م.

وأضاف:” بعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014.م المنظم لعمل المجلس.

وتابع:” عُلقت الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة ومايُستجد من أعمال”.