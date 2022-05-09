الخميسي: حكومة باشاغا توسعت في الإنفاق بمقترح الموازنة العامة

أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن حكومة فتحي باشاغا توسعت في الإنفاق المالي بمقترح الموازنة العامة المقدرة بـ البالغة 94.8 مليار دينار موزعة على أربعة أبواب.

وقال الخميسي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “حكومة باشاغا توسعت في الإنفاق المالي بمقترح الموازنة العامة، في وقت تعاني فيه ليبيا من تراجع مداخيل النفط، وتمر بمرحلة غلاء وانخفاض قيمة الدينار” معتبرا أن ذلك “خطأ فادح يتوجب تداركه”.

وأضاف الخميسي أن “ليبيا مثقلة بالأزمات المعيشية واليومية للمواطنين، ما يعني أن الحكومة باشاغا لن تتجاوز كونها أزمة تلحق الأزمات التي تعيشها البلاد يومياً”.

واعتبر الخميسي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “فاسدة، ولديها مشروعاتِ (أفيالٍ بَيْضَاء) تستنزفُ الكثيرَ منْ المالِ والوقتِ والجهدِ ويستفيدُ منها القلةُ القليلةُ”

وأحال مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م المقدم من الحكومة للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وذلك بعد مناقشته خلال جلسة للمجلس.

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