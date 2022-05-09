استمرار احتجاز مراسل 218 علي الريفاوي لليوم 45 على التوالي

يتواصل احتجاز مراسل قنوات 218 علي الريفاوي، لليوم الـ45 على التوالي، دون معرفة أي معلومات عن مصيره أو الإفصاح عن مكانه من قبل جهاز الأمن الداخلي سرت المسؤول عن تغييبه.

وقد أعقب احتجاز الريفاوي موجة استنكار وتنديد غاضبة، وتوالت البيانات من إدارة قنوات 218 ومنظمات حكومية وقانونية عدة محلية ودولية، تطالب بالكشف عن مصير الريفاوي، دون أن تلقى أي أذان مصغية من سلطات الأمر الواقع وأذرعها الأمنية.

وكانت منظمات دولية ومحلية على رأسها منظمة العفو الدولية دعت لإطلاق سراح الريفاوي، الذي عدته مختطفاً، حيث لا مسوغات قانونية ولا مبررات حقوقية لتغييبه وإخفائه القسري الذي يتنافى مع حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة.

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