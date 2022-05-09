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«المنقوش»: استمعت اليوم لنتائج لقاءات «المستشارة ستيفاني» بأوروبا

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس  “ستيفاني ويليامز” المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء بـ”ويليامز” مثمنة جهودها في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، بحسب بيانها، وناقشا خلال الاجتماع مستجدات الاوضاع السياسية في الساحة الليبية ومن جهتها أطلعت “ستيفاني ويليامز” الوزيرة، على نتائج لقاءاتها الأخيرة في العواصم الأوروبية مختلفة، ونتائج المشاورات التي عُقدت في القاهرة مابين 13-18 أبريل الماضي، للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى اجتماعاتها الأخيرة الجارية في ليبيا بشأن كيفية الوصول للانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.

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صحيفة الساعة 24

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