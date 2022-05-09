سفير مالطا: الانتخابات هي الحل الوحيد الممكن لعودة الاستقرار إلى ليبيا

أكد سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا أن الانتخابات هي الحل الوحيد الممكن لليبيا لعودة الاستقرار باحترام إرادة 2.8 مليون ليبي.

وأشار صليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إلى الدعم الكامل لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مؤكدا أن الانتخابات هي الحل الوحيد الممكن لليبيا لعودة الاستقرار باحترام إرادة 2.8 مليون ليبي.

وأعاد صليبيا نشر تغريدة للمستشارة الأممية التي قالت فيها إنها وسفير مالطا أكدا خلال لقائهما في العاصمة طرابلس على دعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء على الأرض.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الحالي في البلاد.

وأكدت وليامز أنها أطلعت سفير مالطا على اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المخطط عقده في القاهرة في 15 مايو لإعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية في غضون فترة زمنية قصيرة وبجدول زمني واضح.