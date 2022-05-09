لجنة المالية تطالب النواب تقديم ملاحظاتهم حول قانون مشروع الميزانية

العنوان – طبرق

طلب رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر علي تنتوش النواب إبداء ملاحظاتهم على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

وأكد تنتوش على النواب ضرورة تقديم الملاحظات بخصوص الميزانية للجنة في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ اليوم 09 مايو الجاري.

وأشار رئيس لجنة التخطيط والمالية إلى أن طلبه من النواب إبداء الملاحظات نظراً لضيق الوقت لعرض تقرير اللجنة على المجلس.

وكانت جلسة مجلس النواب المنعقدة في مقر المجلس بمدينة طبرق اليوم الإثنين خلصت إلى إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة.