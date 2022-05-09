ويليامز والسفير المالطي يؤكدان دعمهما لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون

ليبيا – التقت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ويليامز أمس الأحد مع تشارلز صليبا سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية الوضع الحالي في البلاد، حيث اطلع السفير المالطي على اجتماع اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المخطط عقده في القاهرة في 15 مايو لإعادة بناء التوافق على مسار دستوري متين، لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية في غضون فترة زمنية قصيرة وبجدول زمني واضح.

ويليامز والسفير المالطي أكدا دعمهما لعملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون مع الحفاظ على الهدوء على الأرض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية