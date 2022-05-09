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اللافي: اطلعت ستيفاني على المراحل النهائية في ملف المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، “ستيفاني ويليامز”، بحضور المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، “جورجيت غانيون”، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء استعرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وآخر المستجدات في ملف المصالحة الوطنية الذي وصل لمراحله النهائية، وتمهيده الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة تسهم في بناء دولة موحدة، وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

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اللافي المراحل النهائية ستيفاني ملف المصالحة الوطنية

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صحيفة الساعة 24

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