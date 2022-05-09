المنقوش ووليامز تتفقان على الالتزام المشترك بإجراء الانتخابات

اتفقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على الالتزام المشترك بإجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري سليم وتوافقي في أسرع وقت ممكن.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها والمنقوش أبرزا خلال لقائهما اليوم الاثنين في العاصمة طرابلس أهمية حماية المؤسسات الليبية من الاستغلال، وتقديم الحوار بدلاً من الصراع والحفاظ على الهدوء في البلاد.

وأطلعت وليامز وزيرة الخارجية على زياراتها الأخيرة إلى عواصم مختلفة، وعلى لقاء اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة المزمع عقده في القاهرة اعتبارًا من 15 مايو.