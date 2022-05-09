ضبط عصابة تزور العملة وتسرق المركبات الآلية في طرابلس

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة القبض على عصابة من العمالة الوافدة متخصصة في تزوير العملة وسرقة المركبات الآلية، وذلك بمنطقة الكريمة السواني في طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أن مديرية أمن الجفارة ضطبت العصابة ضمن حملة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون ومداهمة أوكار العصابات الإجرامية، مشيرة إلى تمكن عناصر وحدة البحث الجنائي العزيزية بالتعاون مع الفريق المكلف من قبل جهاز المباحث الجنائية من عملية القبض على المتهمين الذين جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

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وأشار البيان إلى ضبط شخصين من التشكيل العصابي، بالإضافة إلى مركبات آلية مسروقة وعدد من اللوحات المعدنية المسروقة أيضًا، داعية كل من يتعرف على اللوحات المعدنية إلى مراجعة وحدة البحث الجنائي العزيزية أو مركز شرطة الكريمية.

سيارة جرى ضبطها مع العصابة المتهمة بالسرقة في طرابلس، 9 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع العصابة المتهمة بالسرقة في طرابلس، 9 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع العصابة المتهمة بالسرقة في طرابلس، 9 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

سيارة جرى ضبطها مع العصابة المتهمة بالسرقة في طرابلس، 9 مايو 2022. (وزارة الداخلية)