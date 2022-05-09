الزايدي: الحاجة ماسة لمبادرة وطنية ضد الفساد وأغنياء التمشيط والغنائم

ليبيا – تساءل أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي قائلًا: “شركات طيران خاصة، وحسابات فلكية بالخارج، واستحواذ واسع للأملاك في المدن، واحتكار للتجارة الخارجية، هذا حال حفنة من اللصوص الذين استحوذوا على أرزاق الناس الخاصة ومقدرات الشعب العامة، هل سيتم انتقاد إجراءات مصادرة ما نهبوه وإعادته للشعب عندما تقام دولة يقودها أناس وطنيون؟”.

الزايدي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لقد حدث وضع مشابه خلال مرحلة الاستعمار الإيطالية والإدارة البريطانية المباشرة وغير المباشرة، وبعد الفاتح أممت الأموال التي نهبت أثناء تلك الفترة بقوانين ثورية، لكن الماكنة الدعائية المعادية شوهت تلك الإجراءات وحاولت تشكيك الشعب في ضرورتها، ووقفت ضد تطبيق القانون الثوري ساري المفعول “من أين لك هذا؟”.

وأكد على أن الحاجة ماسة لمبادرة وطنية ضد الفساد وأغنياء التمشيط والغنائم، وسفهاء يصدقون ادعاء “هذا من فضل ربي”، الذي قد ينطلي على الشعب، بحسب قوله.

واختتم بالقول: “المجد للوطن”.

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