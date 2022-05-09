مصدر لـ218: أنقرة ترحب بزيارة غير رسمية لحافظ قدور

أفاد مصدر مطلع لـ218، بأن الحكومة التركية أبدت ترحيبها باستقبال وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور، بصفة غير رسمية.

وكان موقع “أفريكا انتلجينس” الاستخباراتي الفرنسي قد كشف عن زيارة سرية قام بها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، رفقة نائبيه وبعض وزرائه لتركيا، في محاولة لكسب تأييد أنقرة لتولي باشاغا السلطة والتخلي عن دعم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

ويأتي الترحيب التركي بزيارة قدور وإن كانت بصفة غير رسمية، في ظل تقارب سياسي مع مجلس النواب وانفتاح في العلاقات الإقليمية بين تركيا وخصومها الإقليميين الفاعلين في الملف الليبي، وسط تمسك تركي بتواجد عسكري معلن في المنطقة الغربية وتأثيرها الكبير في خريطة التوازن العسكري بالعاصمة طرابلس.

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