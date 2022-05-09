وزير الزراعة يتفقد موقع التجارب العربية بمشروع مشتل القرضابية بسرت

زار وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة تصريف الأعمال، حمد المريمي، رفقة ناصر خطاب من مركز البحوث الزراعية والحيوانية، موقع التجارب العربية المنفذة بمشروع مشتل القرضابية الإنتاجي في سرت، بحضور رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، شعيب بن شرادة.

وناقش الحضور خلال الزيارة التي جرت أمس الأحد، أهمية التجارب المنفذة، ومدى السعي في إمكانية زيادة التعاون في تطويرها في المستقبل، وذلك بتوفير الدعم والإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج، وتوفير الأصناف الملائمة للظروف المناخية للمنطقة.

وأوضح منسق عام التجارب بجهاز الاستثمار المنطقة الوسطى، عبد الرحمن عيسى، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن تجربة الكفاءة العربية الإنتاجية تشرف عليها المنظمة العربية لدراسات المناطق الجافة والقاحلة “إكساد”، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والحيوانية في ليبيا.

أشار عيسى إلى أنه تم الاتفاق بين مركز البحوث الزراعية والحيوانية في ليبيا وجهاز استثمار مياه المرحلة الأولى بالمنطقة الوسطى، على إدخال مدينة سرت هذا العام (2021_2022م)، ضمن المدن التي يتم فيها تنفيذ هذه التجربة، بعد تنفيذها في مدن: البيضاء، المرج، سلوق، الكفرة، سبها، أوباري، بإشراف مركز البحوث بالمنطقة الشرقية.

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